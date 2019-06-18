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У Польщі нагородили українця, який рятував людей під час страшної ДТП

Соломія Головіна

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У Польщі нагородили українського водія Андрія Сироватського, який врятував людей під час масової ДТП 9 червня. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

 

Місцева рада польського воєводства нагородила водія-українця, що врятував людей з автівок, що палали. Сім’я Андрія Сироватського отримала в подарунок тижневу подорож до польського курорту.

9 червня водій вантажівки поблизу Щецина не встиг загальмувати і вдарив сім авто. Від удару деякі машини загорілися. Шестеро людей загинули, десятеро вижили. Рятувати вцілілих допомагав Андрій Сироватський, що саме проїжджав повз.

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