Екс-президента УЄФА Платіні заарештували у Франції за підозрою у корупції

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні заарештований в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господині ЧС-2022 з футболу. Мішель Платіні був узятий під варту 18 червня через спірне присвоєння Катару права проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на французьке видання Mediapart.

«Колишній президент УЄФА і екс-капітан французької футбольної збірної Мішель Платіні був узятий під варту у вівторок, 18 червня, в рамках розслідування корупції через присвоєння Катару права проведення чемпіонат світу 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше відсторонений від міжнародних спортивних органів 63-річний Мішель Платіні тепер постав і перед французькою системою правосуддя. Колишній 10 номер футбольної збірної Франції знаходитиметься в приміщенні антикорупційного управління судової поліції (OCLCIFF) у французькому Нантері (Hauts-de-Seine).

Нагадаємо, Мішель Платіні був обраний главою УЄФА 2007 року. 2015 року арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила функціонера з посади на 90 днів, а пізніше він був дискваліфікований на 8 років. У в травні 2016 року цей термін скоротили до 4 років.

Фото: sport.bigmir.net