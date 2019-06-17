Основна проблема ЗСУ – «нездорові стосунки» між військовими, – Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вважає, що кадрові перепризначення не можуть вирішити основні проблеми у лавах ЗСУ, передає Укрінформ.

За словами Руслана Хомчака, однією з основних проблем у ЗСУ є «нездорові стосунки» між військовослужбовцями.

«Проблема, яку я бачу, – проблема стосунків у військових колективах. Ми збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення… Тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я сьогодні розумію, що тут є якісь недопрацювання… Коли солдат має проблему чи бачить проблему, чи порушення, і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтерам чи ще комусь, і щоб її вирішити, треба «зайти наверх», щоб «зверху» це питання вирішили… Я так розумію, що в колективі при цьому – нездорові стосунки, потрібно їх змінити», – розповів Головнокомандувач ЗСУ.