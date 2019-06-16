На Донбасі один український захисник отримав поранення

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. Від початку поточної доби один український воїн отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.
Згідно з повідомленням, 15 червня збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів.
За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил три рази. За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення.
Вероніка Рой