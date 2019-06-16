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На Донбасі один український захисник отримав поранення

Вероніка Рой

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За минулу добу втрат серед українських захисників немає. Від початку поточної доби один український воїн отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

 

Згідно з повідомленням, 15 червня збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні вісім разів.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил три рази. За поточну добу один військовослужбовець отримав поранення.

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