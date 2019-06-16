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Кримчан, що прямують на материкову Україну, будуть запитувати про мету поїздки

Вероніка Рой

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У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України вирішили провести моніторинг цілей поїздок жителів анексованого Росією Криму на материкову Україну. Його проведення анонсував перший заступник глави МінТОТ Юсуф Куркчі на прес-конференції в Херсоні. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

 

За словами Куркчі, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитимуть на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом «найближчим часом».

«Це дозволить нам більш ретельно проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за рішенням проблем документування, інша – за отриманням медичних послуг. Є певна категорія людей, яка пов’язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінкордон, щоб поїхати далі – на відпочинок або в інших справах», – розповів Куркчі.

За інформацією міністерства, подібний моніторинг уже проводили минулого року.

Фото: Радіо Свобода

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