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Вночі у Рясному знову намагались провести незаконні вуличні перегони

Вероніка Рой

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Цієї ночі у мікрорайоні Рясне-2 влаштували незаконні вуличні гонки. На перегони зібралися 150 автомобілів та глядачі. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції у Львівській області.

 

«Цієї ночі близько опівночі в мікрорайоні Рясне-2 почали збиралися глядачів і близько 150 автомобілів в населеному пункті Підрясне на перегони. Завдяки злагодженим діям кількох екіпажів патрульної поліції, екіпажів поліції особливого призначення та Управлінням безпеки міста перегони так і не почалися. Учасники роз’їхалися», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні цього року у ніч на 9 травня місцеві мешканці у Рясному влаштували вуличні перегони.

Фото: патрульна поліція

 

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