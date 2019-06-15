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Сьогодні львів'янам знову обіцяють спекотну погоду

Вероніка Рой

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Сьогодні,15,червня, на Львівщині очікується спекотна погода, однак можливий корткочасний дощ. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні можлива мінлива хмарністьпереважно без опадів, лиша в другій половині дня  пройдуть короткочасні грозові дощі, в окремих районах можливий град. Вночі та вранці видимість погіршить слабкий туман. Вітер переважатиме південно-східного напрямку, від слабкого до помірного, в другій половині дня під час гроз ймовірне посилення вітру до шквалів. Температура повітря як нічна так і денна залишиться без змін.

Також по території області та місту збережеться надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

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