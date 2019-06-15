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Львів’ян запрошують переглянути фінал чемпіонату світу з футболу U-20 на даху Центру Довженка

Вероніка Рой

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Сьогодні, 15 червня, о 19 год. львів’ян запрошують у Центр Довженка на перегляд фіналу чемпіонату світу з футболу U-20. Про це повідомляють організатори події.

 

Зазначимо, у місті Лодзі (Польща) сьогодні відбудеться фінал чемпіонату світу-2019 U-20, в якому збірна України зіграє проти збірної Південної Кореї.

Нагадаємо, квиток до фіналу «синьо-жовті» отримали обігравши збірну Італії з рахунком 1:0. Додамо, що юнацька збірна України U-20 вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату світу.

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