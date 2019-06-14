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В травні на Львівщині стрімко зросли ціни на фрукти

Вероніка Рой

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У травні 2019 року на Львівщині подорожчали фрукти та м’ясо. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

 

У Львівській області у травні 2019 року порівняно з квітнем 2019 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли у середньому на 1,1%. Зокрема, фрукти подорожчали на 14,9%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,5%, хліб – на 1,1%. Водночас на 12,7% подешевшали яйця. На 25,8% збільшилася вартість проїзду у приміському поїзді. Паливо та мастила подорожчали на 4,4%», – йдеться у повідомленні.

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