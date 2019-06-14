У прикордонників новий керівник

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Дейнека Головою Державної прикордонної служби України.

«Призначити ДЕЙНЕКА Сергія Васильовича Головою Державної прикордонної служби України», – йдеться в указі.

За даними ЗМІ, полковник Сергій Дейнека був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.