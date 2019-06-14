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У прикордонників новий керівник

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Дейнека Головою Державної прикордонної служби України.

 

«Призначити ДЕЙНЕКА Сергія Васильовича Головою Державної прикордонної служби України», – йдеться в указі.

За даними ЗМІ, полковник Сергій Дейнека був начальником Луганського прикордонного загону до нового призначення, як  свідчить електронна декларація, працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби.

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