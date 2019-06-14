У Розвідувальному управлінні Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки повідомили, що Російська Федерація провела випробування ядерної зброї. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони США, передає Громадське.

«Влада США, включаючи розвідувальне співтовариство, оцінила, що Росія провела випробування ядерної зброї», — йдеться у заяві.

Водночас, більше подробиць американська розвідка не оприлюднює.

«Щодо Китаю: інформація, озвучена в Інституті Гудзона, в поєднанні з відсутністю прозорості Китаю в їхній діяльності з ядерних випробувань, звісно, викликає запитання про цю діяльність у зв’язку з мораторієм на випробування ядерної зброї «нульового виходу», дотриманого Сполученими Штатами, Об’єднаним Королівством і Францією», — заявили у Розвідуправлінні.

Ці дії уряд США характеризує як невідповідні до зобов’язань щодо мораторію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти низки галузей економіки Ірану після того, як країна заявила, що тимчасово припиняє виконання ядерної угоди 2015 року.