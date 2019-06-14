ОСТАННІ НОВИНИ

Оприлюднили середню зарплату медиків на Львівщині

Андрій Котенський

|

Середньомісячна заробітна плата медичних працівників у 2018 році становила 5281 грн, що на 18% більше, порівняно з 2017 роком. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Львівській області напередодні Дня медичного працівника, який відзначається 16 червня.

 

За даними статистики, у Львівській області у 2018 році функціонувало 112 лікарняних закладів на 19,6 тис. ліжок, 398 амбулаторно-поліклінічних закладів з потужністю 50,9 тис. відвідувань за зміну.

Медичну допомогу населенню надавали 13,3 тис. лікарів та 24,2 тис. середнього медичного персоналу. Майже дві третини лікарів – жінки, 95% лікарів – працювали у міських поселеннях. На 10 000 населення у середньому припадало 53 лікарі, 97 допоміжних медичних працівників, 78 лікарняних ліжок. Навантаження на одного лікаря становило 188 осіб, на 1 ліжко – 127 осіб.

За спеціальністю більше 15% усіх лікарів – терапевти та сімейні лікарі, 13% – стоматологи, 7% – акушери-гінекологи, 6% – хірурги, 6% – педіатри.

Половина лікарів мають вищу категорію, 14% – лікарі І категорії, 9% – лікарі ІІ категорії.

Понад 75% середнього медичного персоналу за спеціальністю – медичні сестри, 7% – лаборанти, 6% – фельдшери, 5% – акушерки.

Середньомісячна заробітна плата медичних працівників становила у 2018 році 5281 грн, що на 18% більше, порівняно з 2017 роком. Водночас заробітна плата у сфері охорони здоров’я була на третину меншою від середньообласного показника.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...