Оприлюднили середню зарплату медиків на Львівщині

Середньомісячна заробітна плата медичних працівників у 2018 році становила 5281 грн, що на 18% більше, порівняно з 2017 роком. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Львівській області напередодні Дня медичного працівника, який відзначається 16 червня.

За даними статистики, у Львівській області у 2018 році функціонувало 112 лікарняних закладів на 19,6 тис. ліжок, 398 амбулаторно-поліклінічних закладів з потужністю 50,9 тис. відвідувань за зміну.

Медичну допомогу населенню надавали 13,3 тис. лікарів та 24,2 тис. середнього медичного персоналу. Майже дві третини лікарів – жінки, 95% лікарів – працювали у міських поселеннях. На 10 000 населення у середньому припадало 53 лікарі, 97 допоміжних медичних працівників, 78 лікарняних ліжок. Навантаження на одного лікаря становило 188 осіб, на 1 ліжко – 127 осіб.

За спеціальністю більше 15% усіх лікарів – терапевти та сімейні лікарі, 13% – стоматологи, 7% – акушери-гінекологи, 6% – хірурги, 6% – педіатри.

Половина лікарів мають вищу категорію, 14% – лікарі І категорії, 9% – лікарі ІІ категорії.

Понад 75% середнього медичного персоналу за спеціальністю – медичні сестри, 7% – лаборанти, 6% – фельдшери, 5% – акушерки.

Середньомісячна заробітна плата медичних працівників становила у 2018 році 5281 грн, що на 18% більше, порівняно з 2017 роком. Водночас заробітна плата у сфері охорони здоров’я була на третину меншою від середньообласного показника.