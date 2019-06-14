Мерія погодила будівництво двох готелів у центрі Львова

Виконавчий комітет Львівської міської ради, під час засідання 14 червня, затвердив детальний план території, який передбачає будівництво двох готелів у центрі міста та облаштування екскурсійного підземного маршруту, пише Zaxid.net

У детальному плані території йде мова про намір облаштування підземного туристичного маршруту, про який у місті почали говорити ще у 2012 році. Цей маршрут поєднає східну і західну ділянки міських мурів, а також будівлі різних періодів, стилів та призначення.

Першою чергою реалізації підземного туристичного маршруту буде реставрація пам’яток архітектури за трасою маршруту.

Фіолетовим кольором позначено туристичний підземний маршрут.

Також у ДПТ мова йде про два готелі, які заплановано збудувати у центрі міста: на вул. Івана Федорова, 23-28, а також на площі Міцкевича, 9.

Готель на вул. Федорова, 23-28 планували побудувати до Євро-2012, однак більше ніж десять років через цей проект тривали судові справи. На початку літа 2017 року депутати дозволили мерії викупити недобудоване приміщення готелю за 40,5 млн грн. А у 2018 році мерія заявила про намір його добудувати.

Наприкінці 2018 року мерія також погодила будівництво готелю на площі Міцкевича, 9. Його має зводити компанія відомого бізнесмена, власника компанії «ОККО» Віталія Антонова. У ДПТ також передбачена можливість розширення пішохідної зони на площі Адама Міцкевича за рахунок ліквідації стихійного паркінгу.

Цей детальний план території у подальшому має затвердити сесія Львівської міської ради.