ОСТАННІ НОВИНИ

Мерія погодила будівництво двох готелів у центрі Львова

Андрій Котенський

|

Виконавчий комітет Львівської міської ради, під час засідання 14 червня, затвердив детальний план території, який передбачає будівництво двох готелів у центрі міста та облаштування екскурсійного підземного маршруту, пише Zaxid.net

 

У детальному плані території йде мова про намір облаштування підземного туристичного маршруту, про який у місті почали говорити ще у 2012 році. Цей маршрут поєднає східну і західну ділянки міських мурів, а також будівлі різних періодів, стилів та призначення.

Першою чергою реалізації підземного туристичного маршруту буде реставрація пам’яток архітектури за трасою маршруту.

Фіолетовим кольором позначено туристичний підземний маршрут.

Також у ДПТ мова йде про два готелі, які заплановано збудувати у центрі міста: на вул. Івана Федорова, 23-28,  а також на площі Міцкевича, 9.

Готель на вул. Федорова, 23-28 планували побудувати до Євро-2012, однак більше ніж десять років через цей проект тривали судові справи. На початку літа 2017 року депутати дозволили мерії викупити недобудоване приміщення готелю за 40,5 млн грн. А у 2018 році мерія заявила про намір його добудувати.

Наприкінці 2018 року мерія також погодила будівництво готелю на площі Міцкевича, 9. Його має зводити компанія відомого бізнесмена, власника компанії «ОККО» Віталія Антонова. У ДПТ також передбачена можливість розширення пішохідної зони на площі Адама Міцкевича за рахунок ліквідації стихійного паркінгу.

Цей детальний план території у подальшому має затвердити сесія Львівської міської ради.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...