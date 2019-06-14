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Львівські бібліотеки поповняться книгами шрифтом Брайля

Соломія Головіна

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Централізованій бібліотечній системі для дітей передадуть дитячу літературу, надруковану шрифтом Брайля. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, 14 червня.

 

Мова йде про десять таких книг: Г. Вдовиченко «Засинай. Прокидайся»; Н. Гербіш «Мене звати Мар’ям»; Г. Григоренко «Королівна Крихітка і Киць-Киць»; О. Кротюк, І. Калинець «Чап-чалапу, гусоньки!»; О. Лущевська «Про кита»; Б. Матіяш «Казки Різдва»; Б. Міхаліцина «Бабусина господа»; О. Була, К. Міхаліцина «Хто росте у парку»; Т. Прохасько, М. Прохасько «Життя і сніг»; М. Савка «Тихі віршики на зиму».

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