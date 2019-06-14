Львівські бібліотеки поповняться книгами шрифтом Брайля

Централізованій бібліотечній системі для дітей передадуть дитячу літературу, надруковану шрифтом Брайля. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, 14 червня.

Мова йде про десять таких книг: Г. Вдовиченко «Засинай. Прокидайся»; Н. Гербіш «Мене звати Мар’ям»; Г. Григоренко «Королівна Крихітка і Киць-Киць»; О. Кротюк, І. Калинець «Чап-чалапу, гусоньки!»; О. Лущевська «Про кита»; Б. Матіяш «Казки Різдва»; Б. Міхаліцина «Бабусина господа»; О. Була, К. Міхаліцина «Хто росте у парку»; Т. Прохасько, М. Прохасько «Життя і сніг»; М. Савка «Тихі віршики на зиму».