Львів отримав Концепцію розвитку громадського транспорту та паркування

У Львові затвердили Концепцію розвитку громадського транспорту та паркування приватного транспорту. Її погодили сьогодні, 14 червня, під час засідання виконавчого комітету міськради.

Як зазначається у документі, концепція ставить за мету зробити громадський транспорт привабливішим, зручнішим та незалежним від саботажу перевізника, а також впорядкувати вуличне паркування у місті. Її виконання, як наголошують розробники, сприятиме виправленню транспортної ситуації у місті, деформованої у бік приватних автомобілів. На кінцевій стадії концепція ставить за мету зробити громадський транспорт максимально незалежним від руху приватного транспорту та повністю вивести вуличне паркування з центральної частини Львова і сприяти найбільш гармонійному використанню громадського простору в інтересах усіх мешканців міста.

«Реформи у сфері громадського транспорту та вуличного паркування є достатньо пов’язаними між собою, оскільки прискорення руху громадського транспорту неможливе без зниження рівня автомобілекористування, який, у свою чергу, не знизиться, поки місто в особі перевізника не надасть очевидні переваги у зручності, швидкості та комфорті пересування громадським транспортом», – зазначається у документі.

Громадський транспорт

Створення умов для безперешкодного курсування громадського транспорту, зокрема мова йде про облаштування на всіх можливих ділянках вуличної мережі смуг громадського транспорту, а також пріоритезації на перехрестях з світлофорним регулюванням. Огородження цих смуг засобами фізичного унеможливлення виїзду авто.

Так, лише на кількох вулицях виділено смуги громадського транспорту. Як наслідок, у пікові години, коли різко збільшується пасажиропотік, перевізна здатність громадського транспорту знижується на 30-60 %.

Збільшення кількості комунального транспорту (особливо електричного) для підвищення комфорту перевезення пасажирів.

Так, як зазначається у концепції, у 1989 році у Львові курсувало 227 трамваїв, 200 тролейбусів та 480 автобусів великої пасажиромісткості, станом на 2017 рік пасажирів перевозили 75 трамваїв, 56 тролейбусів, 500 автобусів (з яких 410 – автобуси середньої пасажиромісткості).

Зміна системи оплати за проїзд (запровадження е-квитка) для переведення на покілометрову оплату містом перевізнику, що зацікавить перевізника їздити згідно з графіком, а не відповідно до пасажиропотоку, та дасть місту всі необхідні засоби для створення оптимальної мережі громадського транспорту.

Оптимізація транспортної мережі для найбільш ефективного використання рухомого складу та перевезення пасажирів.

Паркування

«Першочерговим завданням платного вуличного та позавуличного паркування є регулювання рівня автомобілекористування у місті, зниження попиту на поїздки автомобілем у центральну частину міста, зниження рівня заторів у ранкові та вечірні пікові години», – наголошують у концепції.

Для спонукання розумного використання приватного автотранспорту, на переконання авторів концепції, необхідно збільшити кількість тарифних зон вуличного паркування до п’яти:

Перша зона (до 5 хв. пішої ходьби від міської Ратуші) – навколо старої частини міста. За наявності законодавчої можливості – середня вартість за першу годину вуличного паркування, наступні години мають високу вартість; в іншому разі – висока вартість години паркування. Призначення – можливість короткотермінового в’їзду до центральної частини міста для вирішення справ або доставки вантажу, спонукання користування позавуличними та більш віддаленими від центральної частини паркінгами для довготермінового паркування. У майбутньому у цій зоні буде платний паркінг для мешканців пішохідної зони центральної частини м. Львова, обмеженої просп. Свободи, пл. Торговою, пл. Данила Галицького, вул. Підвальною, вул. Валовою, пл. А. Міцкевича, що дасть змогу заборонити паркування мешканців в історичному центрі.

Друга зона (5-15 хв. пішої ходьби до пл. Ринок) – вуличне паркування у межах малого транспортного кільця. За наявності законодавчої можливості – дешева перша (друга) година, наступні години мають відносно високу вартість; в іншому разі – висока вартість години паркування, проте нижча ніж у першій зоні. Призначення – перехоплення автотранспорту у межах малого транспортного кільця, можливість запаркуватись і швидко вирішити справи, спонукання користування позавуличними та більш віддаленими від центральної частини міста підземними паркінгами для довготермінового паркування, забезпечення можливості короткотермінового паркування служб доставки та пільгового паркування автомобілів мешканців.

Третя зона (15-30 хв. пішої ходьби до центральної частини міста) – зона, яка охоплює більшість забудови до 1939 року, фіксована погодинна оплата, середня ціна. Призначення – кількагодинне паркування на під’їзді до центральної частини міста з подальшим користуванням громадським транспортом або без такого, забезпечення можливості короткотермінового паркування служб доставки та пільгового паркування автомобілів мешканців.

Четверта зона – охоплює решту території міста. Призначення – забезпечення можливості впорядкованого паркування мешканців, працівників, відвідувачів тощо та служб доставки.

П’ята зона (функціональна зона) – паркувальні майданчики навколо автовокзалів, залізничних станцій, аеропортів чи торгових центрів. До цієї зони відносяться ділянки поблизу об’єктів, на яких існує значний попит на паркування відвідувачів цих об’єктів, що створює дискомфорт мешканцям та відвідувачам навколишніх будинків через неможливість залишити авто біля будинку. Перші 1-3 години – безкоштовні, наступні – мають середню ціну. Призначення – обслуговування потреб мешканців та підприємств на територіях, наближених до місць значного попиту на паркування. Стимулювання відвідувачів даних місць до користування позавуличними паркінгами для довготермінового паркування.

Також передбачається облаштування підземних паркінгів і зони «паркуйся і їдь» (P+R) – перехоплюючі паркінги на в’їздах у місто для пересадки гостей міста на громадський транспорт. Безкоштовні або платні, де у вартість паркування включений денний проїзний квиток на громадський транспорт. Головна умова – наявність безпосередньо на паркінгу або поблизу нього зупинки громадського транспорту.

«Крім того, необхідно зробити платною видачу дозволів на в’їзд мешканців до пішохідної зони центральної частини м. Львова, обмеженої просп. Свободи, пл. Торговою, пл. Данила Галицького, вул. Підвальною, вул. Валовою, пл. А. Міцкевича», – мовиться у концепції.

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