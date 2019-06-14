Експерти назвали найкорисніші для здоров’я ягоди

Експерти склали перелік ягід, які представляють найбільшу користь для здоров’я. Вони багаті різними вітамінами і мікроелементами, але багато з них доступні тільки в певний сезон. Про це повідомляє Ukrhealth.

Експерти відзначають, що краще їсти ягоди в сезон їх дозрівання, але не поспішати купувати на ринку відразу після появи, щоб не зіткнутися з тими, що сповнені нітратів.

Черешня допоможе поліпшити стан шкіри, також з її допомогою знижують холестерин, а ще вона зміцнює імунну систему. Полуниця дозволяє зберігати молодість і скорочує ризик раку, а журавлина і брусниця сприяють більш швидкому загоєнню ран.

Чорниця багата флавоноїдами, знижуючи рівень холестерину, покращуючи зір, також у неї є протираковий ефект. Малина допомагає боротися із запаленнями і уповільнює процес старіння, передає LIFE.