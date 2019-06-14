ОСТАННІ НОВИНИ

Експерти назвали найкорисніші для здоров’я ягоди

Вероніка Рой

|

Експерти склали перелік ягід, які представляють найбільшу користь для здоров’я. Вони багаті різними вітамінами і мікроелементами, але багато з них доступні тільки в певний сезон. Про це повідомляє Ukrhealth.

 

Експерти відзначають, що краще їсти ягоди в сезон їх дозрівання, але не поспішати купувати на ринку відразу після появи, щоб не зіткнутися з тими, що сповнені нітратів.

Черешня допоможе поліпшити стан шкіри, також з її допомогою знижують холестерин, а ще вона зміцнює імунну систему. Полуниця дозволяє зберігати молодість і скорочує ризик раку, а журавлина і брусниця сприяють більш швидкому загоєнню ран.

Чорниця багата флавоноїдами, знижуючи рівень холестерину, покращуючи зір, також у неї є протираковий ефект. Малина допомагає боротися із запаленнями і уповільнює процес старіння, передає LIFE.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...