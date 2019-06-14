Де у Львові сьогодні не буде світла?

Сьогодні, 14 червня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. У зв’язку з цим низка вулиць у місті буде без електропостачання.

Як інформує Гаряча лінія «Львівобленерго», з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці: Рудницького 16-78, 27-53; Чупринки 115, 121-129, 154-160; Цегельського 1-19, 2-24; Гайворонського; Воля; Маковея; Сімовича; Пасічна; Запольської; Голубця; Ярова; Замкова; Папарівка та хутір-Горішній.

Також з 10.00 год. до 17.00 год. без електроенергії будуть вулиці: Папарівка; Замкова 21-31.