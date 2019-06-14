Батькам нагадують про контроль за дітьми під час літніх канікул

Поліцейські закликають батьків приділяти якомога більше уваги своїм дітям у період літніх канікул. Про це інформує прес-службі Нацполіції Львівщини.

Як зазначають поліцейські, у період літніх канікул завжди зростає кількість нещасних випадків, у яких травмуються, а деколи й гинуть діти. Те ж стосується і дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Діти, котрі зазвичай багато часу проводять у школах та за підготовкою домашніх завдань, влітку мають багато вільного часу, а батьки не завжди можуть проконтролювати де, з ким та за якими справами вони проводять своє дозвілля.

«Серед інших небезпек, які підстерігають дітей влітку – небезпека потрапити у непередбачувану ситуацію на воді. Часто забави зі стрибками у воду, змагання у плаванні та катання на різноманітних плавзасобах, зроблених з підручних матеріалів, завершуються неприємностями – і добре, коли поруч є хтось – чи товариш, чи випадковий очевидець, хто має відповідні навички і може врятувати дитину, котра наковталась води і тоне», – зазначають у поліції.

Також до переліку небезпечних місць, де діти можуть травмуватись входять незавершені будівлі, де завжди є ризик впасти з висоти або ушкодити ногу чи руку та лісові масиви, де можна заблукати. Гра дітей з вогнем також часто призводить до трагічних наслідків – опіків, а у деяких випадках і смерті.

Їзда на велосипеді – не завжди безпечне заняття, особливо у населених пунктах із значним трафіком. Обов’язково нагадайте дітям Правила дорожнього руху, зокрема, пункти про особливості руху та експлуатації двоколісних транспортних засобів, а також подбайте про захисне спорядження – шоломи, наколінники та інше. Окремо наголосіть на необхідності неухильно дотримуватись ПДР, переходячи проїзну частину.

«Чи задумувались ви, батьки, що відповідальність за ваших дітей у період, коли вони перебувають без нагляду, повністю лежить на вас. І у випадку, коли з вашою дитиною трапляється якась неприємність, а ви не запобігли цьому, ви можете бути притягнуті до адміністративної, а у деяких випадках – навіть до кримінальної відповідальності»,- наголошують у поліції.