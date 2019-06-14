Аеропорт «Львів» майже в два рази підняв вартість подобового паркінгу

Аеропорт Львів підняв майже в два рази вартість добової стоянки автомобілів на парковці поруч з новим терміналом. Новий тариф становить 80 грн на добу і стягується за кожний повний і неповний день перебування. Раніше даний тариф становив 45 грн на добу, повідомляє Avianews.

Розцінки на розміщення автомобілів погодинно на парковці, яка розташована навпроти виходів з терміналу, залишилися на колишньому рівні – 20 грн на годину. При цьому перші 15 хвилин перебування не тарифікуються.

Раніше пасажири скаржилися, що на добової парковці поруч з терміналом існує проблема з наявністю вільних місць. Майже подвійне підвищення ціни послуги не виправило цю ситуацію.

Тариф 80 грн на добу на парковку поруч з терміналом є найдешевшим серед аеропортів України, які займають перші три місця за пасажиропотоком (аеропорт Бориспіль 1-е місце, аеропорт Жуляни – 2-е місце, аеропорт Львів – 3-е місце.).

Наприклад, в аеропорту Бориспіль залишити автомобіль на добу поруч з терміналом D обійдеться у 300 грн. Аналогічний тариф на добову парковку поруч з терміналами діє в аеропорту Жуляни.