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ЗНО-2019: визначено поріг «склав/не склав» з математики, фізики, української мови та літератури

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 13 червня, Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали «склав/не склав» для трьох тестів ЗНО – з математики, фізики, української мови та літератури. Про це йдеться на сайті Кабміну.

 

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

  • математика – 11;
  • українська мова та література – 23;
  • фізика – 13.

У Кабміні зазначають, що від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з цих предметів, поріг «склав/не склав» подолали: з української мови і літератури освіти – 84% вступників, з математики – 81,83%, з фізики – 85%.

До слова, у п’ятницю 14 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів. Цього ж дня у розділі «Керівникам навчальних закладів» розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.

Довідка.

Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник зовнішнього незалежного оцінювання, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів. Це надає вступнику право брати участь у конкурсному відборі до вишів.

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