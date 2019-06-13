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Wizz Air збільшить число рейсів на п'яти популярних напрямках зі львівського аеропорту

Соломія Головіна

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Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького спільно з Wizz Air вирішили збільшити частоту виконання рейсів на 5 напрямках: до Братислави, Вроцлава, Гданська, Берліна та Дортмунда. Про це повідомляє прес-служба летовища у Facebook.

 

Як пояснюється, «таке рішення прийняли, зважаючи на популярність напрямків авіакомпанії Wizz Air з/до Львова, середньомісячна завантаженість яких у цьому році складає 83%».

При цьому наголошується, що після анонсованого збільшення, у порівнянні з минулорічним сезоном, з 20 жовтня їх кількість зросте на 10 рейсів.

Зокрема, рейси до Братислави виконуватимуться 5 разів на тиждень (по понеділках, вівторках, середах, п’ятницях і суботах) у порівняння з 2 рейсами у сезоні Зима 2018/2019.

Кількість рейсів до Вроцлава зросте з 3 до 5 рейсів, що виконуватимуться по вівторках, середах, четвергах, суботах і неділях.

До Гданська і Берліна рейси здійснюватимуться вдвічі частіше – 4 рази на тиждень (по понеділках, середах, п’ятницях і неділях).
У напрямку до Дортмунда виконуватиметься 3 рейси на тиждень (по понеділках, середах і п’ятницях) у порівнянні з 2 рейсами у минулорічному сезоні.

Авіакомпанія Wizz Air також суттєво змінила частотність на тих же п’яти напрямках у літньому сезоні цього року.
Кількість рейсів збільшено у: Братиславу – з 2 до 3; Гданськ – з 2 до 4; Берлін – з 2 до 4 та Вроцлав – з 3 до 5. Також у Дортмунд – з 2 до 3.

Нагадаємо, угорський лоукост-перевізник WIZZ AIR відновив свою роботу у МА «Львів» ім. Данила Галицького усередині 2017 році, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін.  У березні 2018 року – додано ще три: у Дортмунд, Гданськ та Катовіце. Згодом було вирішено почати польоти у Лондон-Лутон. Таким чином, станом на літній сезон 2018 року було шість напрямків, а влітку 2019 року їх стане фактично вдвічі більше – 10. У кінці жовтня стартували рейси у Вільнюс та Братиславу, в середині грудня – у Франкфурт-Хан, а з 3 березня 2019 року – у Копенгаген. Таким чином WIZZ AIR є абсолютним лідером за кількістю напрямків з/до аеропорту «Львів» – з березня 2019 року авіакомпанія виконує польоти у 10 напрямках, у шість країн Європи. А частотність у літній сезон сягає 31 рейсу в тиждень.

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