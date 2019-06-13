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У світі кожна 10 дитина змушена працювати, аби допомогти вижити своїй родині

Вероніка Рой

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Майже кожна десята дитина у світі змушена працювати, аби допомогти вижити своїй родині. Загалом це 152 мільйони хлопчиків і дівчаток, з яких 73 мільйони працюють в небезпечних або грабіжницьких умовах. Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ, оприлюдненій з нагоди відзначення 12 червня Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею, передає TheБабель.

 

Дитяча праця зустрічається практично в усіх секторах економіки, проте 7 з 10 дітей працюють у сільському господарстві.

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ закликав уряди, громадянське суспільство та підприємства енергійніше боротися з причинами дитячої праці: злиднями, відсутністю шансів на отримання освіти та дискримінацією дівчаток.

Однак в ООН підкреслюють, що за останні десятиліття відбулося значне скорочення кількості працюючих дітей — з 246 млн у 2000 році до 152 млн в 2016. Проте, йдеться в заяві, останнім часом темпи зниження сповільнилися. Якщо зниження числа працюючих дітей триватиме нинішніми темпами, то в 2025 році в усьому світі працюватимуть 121 млн дітей.

«У 2015 році були прийняті 17 Цілей в галузі сталого розвитку, одна з них закликає покінчити з насильницькою працею і з усіма формами дитячої праці до 2030 року. Ми повинні діяти спільно для досягнення цієї мети», — йдеться в заяві.

Фото: Укрінформ

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