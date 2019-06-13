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У Сумах 17-річний хлопець вчинив самогубство через незадовільні результати ЗНО

Вероніка Рой

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У Сумах 17-річний юнак вистрибнув із 5-го поверху багатоквартирного житлового будинку через незадовільні результати ЗНО.  Про це УНІАН розповів співробітник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецьких.

 

За його словами, тіло молодого хлопця було виявлено сьогодні вранці біля 9-поверхового будинку №42/1 на вулиці Героїв Крут.

«Повідомлення про це в міськвідділ поліції надійшло о 10.00. Загиблим виявився 17-річний житель зазначеного будинку, який впав з висоти 5-го поверху, і де знаходиться його квартира. Юнак отримав смертельні травми», – зазначив правоохоронець.

За попередніми даними, хлопець наклав на себе руки через незадовільні результати зовнішнього незалежного оцінювання.

«Правоохоронці перевіряють цю та інші версії. На перевірку відведено одну добу, після чого, ймовірно, кримінальне провадження буде відкрито за ч. 1 ст. 115 (вбивство) КК України з приміткою «самогубство». На місці події працюють працівники поліції», – уточнив Крупецьких.

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