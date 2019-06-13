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У Міносвіти заявили, що установи самостійно прийматимуть рішення щодо переходу на новий правопис

Вероніка Рой

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У перехідний період для нової редакції українського правопису установи самостійно приймають рішення про використання його норм. Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Міністерства освіти та науки.

 

«Із 3 червня рекомендовано застосовувати норми нової редакції правопису. Водночас зараз триває перехідний період, тому кожна установа може сама приймати рішення щодо переходу на нову редакцію. Конкретний план імплементації правопису в усі сфери життя наразі розробляється. Ми передбачаємо, що він буде представлений не раніше вересня, оскільки потребує охоплення великої кількості питань та узгодження з великою кількістю сторін», – поінформували в прес-службі.

Як повідомлялося, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію «Українського правопису». Також у Міністерстві освіти та науки зазначили, що будуть розроблені терміни та етапи впровадження нового правопису в освітній процес. Також найближчі 5 років питання ЗНО з української мови та літератури будуть стосуватися лише тих норм, які не зазнали змін.

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