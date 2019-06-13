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Львів’ян запрошують на екскурсію «Львівське математичне коло, розбите Другою світовою»

Анастасія Мельник

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Команда проекту ReHERIT разом з гідами запрошують мешканців та гостей Львова 26 червня на авторську екскурсію «Львівське математичне коло, розбите Другою світовою». Про це Львіському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

 

«Ця прогулянка продовжує серію щомісячних екскурсій, присвячених памя’ятним місцям та персонам Львова у період Другої світової. «Львівське математичне коло…» розповість вам про середовища львівських науковців, їхні будні, здобутки, надії та сподівання. Говоритимемо не лише про відомих науковців — Стефана Банаха, Гуго Штейнгауза, Казимира Бартеля, Станіслава Уляма, Мирона Зарицького, а й про невідомі, але не менш цікаві і важливі для міста постаті сфери науки.

Усі прогулянки об’єднані фокусом Другої світової війни у Львові, але кожна з них — це індивідуальна розробка гіда, який пропонує свою тему і професійне бачення цього періоду в історії міста», — повідомляють організатори.

Участь безкоштовна, реєстрація за посиланням.

Розпочинається екскурсія біля Оперного театру, а завершується в кав’ярні Шкоцькій, де планують спільно обговорити почуте і поділитися думками.

Екскурсію проведе Ірина Трушкевич — гід, викладачка з підготовки англомовних гідів.

Екскурсія розроблена в проекті по роботі з культурною спадщиною ReHERIT, щоб популяризувати культурну спадщину міста серед мешканців і туристів.

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