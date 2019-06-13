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День Росії оголосять в ОРДЛО «державним святом»

Соломія Головіна

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В окупованому Донецьку День Росії стане «державним святом». Про це повідомляє УП з посиланням на «РИА Новости».

 

За інформацією видання, ватажок бойовиків Денис Пушилін виступив із промовою зі сцени під час святкування Дня РФ.

«Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією. Упевнений, буде справедливо призначити День Росії державним святом у Республіці і наступного року відзначити 12 червня в офіційному статусі», – сказав він.

Як зазначають російські ЗМІ, у святкуванні взяли участь близько 40 тисяч осіб.

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