За добу на Донбасі 24 рази ворог порушив «тишу»: троє бійців поранено

Збройні формування Російської Федерації у вівторок, 11 червня, 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
- п’ять разів Водяне – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя
- поблизу Гнутове – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
- два рази Мар’їнка – із станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів:
- Попасна – 122 мм артилерія;
- околиці Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Станиця Луганська – стрілецька зброя;
- Гладосове – артилерія калібру 122 мм;
- поблизу Золоте – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- Новолуганське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
- околиці Південне – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.
Анастасія Мельник