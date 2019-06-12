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За добу на Донбасі 24 рази ворог порушив «тишу»: троє бійців поранено

Анастасія Мельник

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Збройні формування Російської Федерації у вівторок, 11 червня, 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-штабу ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • п’ять разів Водяне – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • два рази Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя
  • поблизу Гнутове – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
  • два рази Мар’їнка – із станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
  • двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів:

  • Попасна – 122 мм артилерія;
  • околиці Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Станиця Луганська – стрілецька зброя;
  • Гладосове – артилерія калібру 122 мм;
  • поблизу Золоте – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • Новолуганське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
  • околиці Південне – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.

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