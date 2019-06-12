ОСТАННІ НОВИНИ

За 100 метрів від Донецька. Бійці 24 бригади закріпилися на нових позиціях

Соломія Головіна

|

Військовослужбовці 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці. Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів. Про це розповів прес-офіцер бригади Назар Ільницький в ефірі Армія FM.

 

Таким чином, у Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони.

«Розвідники бригади зайшли в так звану «сіру зону» для того, щоб покращити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей та виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься подалі від лінії зіткнення. Це перш за все безпека людей. Це також покращує і наше положення, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії. А ще кожна, навіть маленька перемога, мотивує бійців, мотивує їхній дух. Вони розуміють, що не стоять на місці, а потроху повертають наші землі. Насправді, це дуже мотивує», – заявив Ільницький.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...