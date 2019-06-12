За 100 метрів від Донецька. Бійці 24 бригади закріпилися на нових позиціях

Військовослужбовці 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці. Тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів. Про це розповів прес-офіцер бригади Назар Ільницький в ефірі Армія FM.

Таким чином, у Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони.

«Розвідники бригади зайшли в так звану «сіру зону» для того, щоб покращити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей та виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься подалі від лінії зіткнення. Це перш за все безпека людей. Це також покращує і наше положення, звідси краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії. А ще кожна, навіть маленька перемога, мотивує бійців, мотивує їхній дух. Вони розуміють, що не стоять на місці, а потроху повертають наші землі. Насправді, це дуже мотивує», – заявив Ільницький.