Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає приводу хвилюватися, якщо продукти придбані в одному з 1015 супермаркетів найбільшої торговельної мережі країни – «АТБ». Лідер вітчизняного ринку ритейлу дбає, щоб понад 3,5 мільйони постійних покупців «АТБ» у 22 областях України, зокрема й на Львівщині, щоденно мали найкращий вибір безпечних і свіжих продуктів за доступними цінами.

Компанія «АТБ-Маркет» впровадила одну з найсуворіших систем аудиту якості. Численні супермаркети мережі «АТБ» з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність загальновизнаному міжнародному стандарту ISO 22000:2005. Ґрунтується він на принципах системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), згідно з якими ретельно відстежують рівень безпеки товару на кожному етапі. Контролюють все: якість сировини, дотримання рецептури, наявність належних умов зберігання, транспортування тощо… Отже, коли покупець вибирає продукти в «АТБ», він може бути впевненим у їхній якості. Станом на 01.06.2019 р. сертифікацію пройшли вже 350 супермаркетів мережі «АТБ», а це вважається своєрідним знаком якості у розвинених країнах Європейського Союзу.

«Кожного дня у магазинах нашої мережі по всій країні купують продукти мільйони українців. Вони довіряють нам, а це багаторазово збільшує ступінь нашої відповідальності. Своїм чесним ім’ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та якість товарів на полицях наших магазинів», – говорить заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Минулого року товарообіг «АТБ» збільшився на 23% і становив 103,9 млрд грн., а протягом І кварталу 2019 р. – 28,3 млрд грн. Асортимент мережі дискаунтерів «АТБ» – це більш як 3,5 тис. найменувань, з яких майже третину представлено товарами власних торгових марок.

«АТБ» проводить внутрішні перевірки якості, які за ретельністю не поступаються міжнародним аудитам. Щомісяця з полиць супермаркетів цієї торговельної мережі в певній послідовності відбирають понад тисячу одиниць продуктів. У лабораторіях експерти ретельно перевіряють основні фізичні, хімічні, мікробіологічні показники даних зразків.

Таким чином, те, що певний товар чи продукт харчування потрапив на продаж до дискаунтерів «АТБ», вже само по собі можна вважати свідченням його якості.

«Найголовнішим критерієм вибору продукту є його безпека. Ми чудово розуміємо, що будь-який товар з полиці магазину потрапить на стіл покупця. До питань контролю безпеки та якості ми підходимо принципово, жодних компромісів тут бути не може», – розповідає керівник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-Маркет» Рита Печериця.

Багаторівнева система планових перевірок, якою послуговуються у торговельній мережі «АТБ», включає в себе щомісячні, квартальні, піврічні та річні аудити. Частіше за все в «АТБ» перевіряються швидкопсувні продукти та дитяче харчування – раз на місяць. Це товари так званої першої групи. Кожного кварталу проводять перевірку усіх інших продуктів. Промислові товари в «АТБ» перевіряють щопівроку. Окрім звичайних перевірок існують ще й позапланові – їх призначають у тому разі, якщо на певний товар надійшла скарга від споживача. Та це трапляється зовсім нечасто, оскільки якість регулярно контролюється на всіх рівнях.

Не менш як раз на рік компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників.

Для перевірок продуктів у мережі «АТБ» створили спеціальний відділ. Там проводять ретельні дослідження товарів перед підписанням договорів із виробниками. Безпека продуктів є головним аргументом для ухвалення рішення.

Можливість проведення таких системних перевірок включено окремим пунктом до договорів «АТБ» з партнерами. Тому кожен виробник чи імпортер, який співпрацює з лідером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, чудово розуміє ступінь своєї відповідальності та стежить за дотриманням стандартів якості. Отже, покупці мають можливість щодня вибирати для сімейного столу якісні продукти за доступними цінами.

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