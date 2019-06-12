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У світі експлуатують працю 152 мільйони дітей, - UNICEF

Соломія Головіна

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У світі використовується праця 152 мільйонів дівчат і хлопчиків, які не досягли віку виконання трудових обов’язків. Такі дані у вівторок, 11 червня, навів Дитячий фонд ООН (UNICEF), передає DW.

 

Майже половина з цих дітей  виконують трудові повинності у небезпечних умовах. Понад 70 відсотків хлопців і дівчат задіяні на сільськогосподарських роботах.

Більшість з дітей, праця яких використовується незважаючи на заборону дитячої праці, мешкають, за оцінками UNICEF, в Африці – 72 мільйони. В Азії йдеться про експлуатацію 62 мільйонів дітей.

За даними UNICEF, з 2000 до 2016 року кількість дітей, праця яких використовувалась незаконно, зменшилась на 100 мільйонів. Однак за останні три роки темпи зменшення уповільнились. У Дитячому фонді ООН наголошують, що важливим інструментом боротьби з дитячою працею є доступ до шкільної освіти.

Використання дитячої праці, тобто залучення дітей до роботи на регулярній основі, вважається формою експлуатації та визнається незаконним. Конвенція про права дитини гарантує захист дітей від економічної експлуатації та від виконання небезпечної роботи чи такої, яка є перешкодою для здобуття освіти.

Додамо, що 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

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