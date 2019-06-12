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У Львові назвали район з найкращою велоінфраструктурою

Соломія Головіна

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Станом на сьогодні у Шевченківському районі Львова найкраще розвинута велоінфраструктура. Про це повідомив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід, передає прес-служба Львівської міської ради.

 

За його словами, у Шевченківському районі Львова вже нема клаптикових доріжок, а є величезний сегмент веломережі, який дає можливість велосипедисту, використовуючи лише велодоріжку, заїхати від готелю Львів у смт. Брюховичі. І, як він додав, є ще друга вітка – від готелю «Львів» до «Галицького перехрестя».

«Отож цей район найкраще розвивається велосипедно. Поясненням того може бути те, що у цьому районі є плоский ландшафт і є багато магістральних вулиць, які вимагають облаштування безпечної веломережі», – підсумував Олег Шмід.

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