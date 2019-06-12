Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а також вже добре відомі львів’янам опери «Наталка-Полтавка» та «Лебедине озеро». Отож, не пропустіть нагоду культурно «підзарядитися» і обов’язково завітайте до Опери цього тижня!

СЕРЕДА, 12 Червня – опера «Наталка-Полтавка» М. Лисенка

«Наталка-Полтавка» опера М. Лисенка за п’єсою І. Котляревського. Вона привабить глядача щирою любов’ю до простого народу, оптимізмом, реалістичним відображенням сільського життя.

Класична історія про любов і вірність за пєсою, з якої починався український театр на початку ХІХ століття. Її знає тепер кожен школяр, але не кожен слухав народні мелодії в обробці Лисенка і чарівливі голоси талановитих співаків в ролях головних героїв: Наталки, Петра, Терпилихи, Возного, Виборного і Миколи.

Опера «Наталка Полтавка» здобула велику популярність ще за життя М. Лисенка. Це був найрепепртуарніший твір перших українських музично – драматичних труп. В «Наталці Полтавці» грали М. Заньковецька, І. Садовський, П. Саксаганський, І. Мар’яненко, Г. Затиркевич – Карпинська.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Наталка-Полтавка».

ЧЕТВЕР, 13 Червня; СУБОТА. 15 Червня – концертна програма «Карміна Бурана»

Carmina Burana (Карміна Бурана) – рукописна поетична збірка, знайдена в 1803 р в монастирі передгір’я Баварських Альп. Це найбільший збірник поезії середньовічних мандрівних поетів з середовища духовенства і студентства. У 1935 році німецький композитор Карл Орф поклав 24 вірші на музику і включив в кантату «Carmina Burana».

Основним філософським стрижнем кантати є роздуми про мінливість і могутність людської долі – Фортуни.

Початок о 18:00, квитки на концертну програму «Карміна Бурана» 13 червня, 15 червня.

П’ЯТНИЦЯ, 14 Червня – опера «Лебедине озеро» П. Чайковсього

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебідь Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути людську подобу назавжди.

Це одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія протягом довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Лебедине озеро».

СУБОТА, 15 Червня – концерт-відкриття ХVII Фестивалю давньої музики у Львові (Дзеркальна зала)

У програмі концерту:

Йоганн Себастьян Бах (1685-1750) – Соната мі-мінор для флейти та бассо контінуо в чотирьох частинах: Adagio ma non tanto, Allegro, Andante, Allegro

Браян Фейнергоу (1943*) – «Пісня снів Кассандри»

Франсуа Куперен (1668-1733) – Менует; «Les Sylvaines» (з Сюїти №1 для клавесину)

Максим Березовський (1745-1777) – Соната для флейти або скрипки та клавіру в трьох частинах: Allegro, Grave, Minuetto con 6 variazioni

Жан-Філіп Рамо(1683-1764) – «Ніжні скарги»; «Тамбурин»

Сальваторе Шарріно (1947*) – Canzona di Ringraziamento

Алессандро Скарлатті (1660-1725) – «Фолія»

Карл Філіп Емануель Бах (1714-1788) – Соната Ре-мажор для флейти та клавесину у трьох частинах: Andante, Allegretto, Allegro.

Солісти: Анна Іванюшенко (клавесин), Наталія Кожушко (флейта).

Початок о 15:00, квитки на концерт-відкриття ХVII Фестивалю давньої музики у Львові.

НЕДІЛЯ, 16 Червня – концерт «Камерна соната. Від класики до символізму» (Дзеркальна зала)

У програмі концерту:

Л. ван Бетховен – Соната для скрипки і фортепіано №7 До мінор (Оp.30 №2)

Й. Брамс – Соната для скрипки і фортепіано №1 Соль мажор Оp.78

Ф. Якименко – Соната для скрипки і фортепіано №1 ре мінор Оp.32

Виконавці: Катерина Назаренко (скрипка), Наталія Сидір (фортепіано)

Початок 15:00, квитки на концерт «Камерна соната. Від класики до символізму».

Ще одним подарунком найменшим глядачам від Львівської національної опери стане захопливий балет на сюжет улюбленої казки.

Мабуть, балет – це найкращий жанр для відтворення казкової та магічної атмосфери. Витончені па, балетні фігурації та дивовижна плавність кожного руху не може не зачарувати. Це можливість поринути в казковий світ та без жодного слова прожити історію разом з артистами. Балет «Білосніжка та семеро гномів» польського композитора Богдана Павловського полюбилась найменшим глядачам у різних країнах світу. Популярна казка братів Грімм про добру Білосніжку навчає дружби, справедливості та показує, якою є справжня краса людського серця. А на сцені, історія Білосніжки замерехтить так яскраво, як лише може намалювати дитяча уява. Танці маленьких гномів та самої Білосніжки, дивовижні лісні звірі та птахи, підступність злої королеви та справжнє кохання! Завітайте з дітьми до Опери на балет «Білосніжка та семеро гномів» – навчайте мистецтва та краси з самого дитинства!

Початок о 12:00, квитки на балет «Білосніжка та семеро гномів».

Фото: Львівська опера