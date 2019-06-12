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Під час акції у Москві затримали 400 людей

Вероніка Рой

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У центрі Москви під час маршу на підтримку кореспондента «Медузи» Івана Голунова затримали понад 400 осіб. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на «ОВД-Инфо».

 

Повідомляється, що учасники акції збиралися пройти від Чистих прудів до будівлі московського управління МВС РФ на Петрівці. Марш не був узгоджений з міською владою. Поліція жорстко розігнала акцію. Затриманих доставляють у відділення поліції. За даними поліції, всього в неузгодженому заході взяли участь близько 1,2 тис. осіб.

РосЗМІ повідомляють, що на акції, зокрема, затримали засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, а також журналістів Вероніку Куцилло, Віталія Петлевого, Євгенія Снігова, Анну Наринську, Тетяну Малкін.

Ззначимо, минулого тижня проти журналіста-розслідувача Голунова завели кримінальну справу про збуті наркотиків і відправили під домашній арешт. 11 червня кримінальне переслідування журналіста припинили, однак марш вирішили не скасовувати.

Ініціатори акції не змогли узгодити захід з владою Москви, тому заявили, що нехай кожен вирішує сам – виходити на марш чи ні. Аналогічні акції проходять і в інших містах РФ.

Іван Голунь – спецкор «Медузи». Відомий своїми розслідуваннями на тему корупції та злочинної діяльності. Його дослідження стосуються і вищих посадових осіб Москви і Російської Федерації. На думку Голунова, затримання пов’язане з його розслідуванням на тему похоронного бізнесу.

Фото: twitter.com/OvdInfo

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