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На станції «Сихів» потяг збив 28-річного львів’янина

Вероніка Рой

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Вчора о 18.12 год. на залізничній станції «Сихів» потяг сполученням Львів-Ходорів збив 28-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

 

Постраждалого львів’янина було госпіталізовано у реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, різані травми голови, верхніх і нижніх кінцівок. Затримка потяга становила 18 хвилин. Обставини події встановлюють.

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