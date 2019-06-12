На станції «Сихів» потяг збив 28-річного львів’янина

Вчора о 18.12 год. на залізничній станції «Сихів» потяг сполученням Львів-Ходорів збив 28-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Постраждалого львів’янина було госпіталізовано у реанімаційне відділення 8-ї міської клінічної лікарні з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, різані травми голови, верхніх і нижніх кінцівок. Затримка потяга становила 18 хвилин. Обставини події встановлюють.