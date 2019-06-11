В яблуках заліза немає. Супрун розповіла, де шукати такий необхідний людині елемент

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала твердження, що яблука містять залізо. А відтак, на свої сторінці у Facebook міністр розповіла, де його можна знайти насправді.

«Залізо нашому організмі потрібне для перенесення кисню еритроцитами, роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів. Брак заліза в раціоні чи наша нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію – нестачу гемоглобіну і, як наслідок, погане постачання кисню тканинам. Ми відчуваємо слабкість, кволість, нездатність швидко бігати, концентруватися, і при цьому виглядаємо блідими, часто з темними колами під очима», – розповіла Уляна Супрун.

Де шукати залізо?

червоному м’ясі,

печінці,

кров’янці,

у добавках,

рослинній їжі,

горіхах,

бобових,

гречці,

чорносливі,

куразі,

зелені (кропива та листова капуста)

Добова потреба в залізі залежить від віку, ваги та фізіологічного стану:

дітям до року потреба потрібно близько 11 міліграмів на добу;

старшим дітям 7-10 міліграмів;

підліткам і дорослим — 14-18 міліграмів;

людям старшим за 50 — 8 міліграмів;

під час вагітності потреба в залізі складає 27 мг на добу;

у грудному молоці є залізо, але його кількість недостатня для дітей, старших за 4-6 місяців.

Як можна запобігти барку заліза:

Дітям слід раз на рік робити аналіз крові. В разі потреби пити курс добавок заліза.

Сонливість, задишка, сині губи, млявість — це сигнали того, що слід здати аналіз крові.

Жінкам слід бути уважними до менструального циклу та крововтрат. Дискомфорт і біль означають, що слід пройти огляд.

Полюбіть готувати їжу і дізнаватися про неї. Покращення культури харчування та обізнаності людей про їжу — одна із цілей ВООЗ. Створіть собі повноцінний раціон, якого легко і приємно дотримуватися.

Якщо у вас є друзі чи родичі вегани, не треба їх переконувати їсти м’ясо. Краще переконайтеся, що вони раз на рік здають аналіз крові та приймають добавки заліза, вітаміну D та вітаміну В12.

Якщо у вас понижена секреція шлунку або є захворювання шлунково-кишкового тракту, пильнуйте рівень гемоглобіну.

Завжди консультуйтеся з лікарем перед прийомом добавок. Саме лікар може врахувати взаємодію з іншими ліками, призначити правильне дозування і за потреби — додаткові обстеження.