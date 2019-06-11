В Україну заходить європейський автобусний перевізник – квитки від 5 євро

Найбільший автобусний перевізник Європи «FlixBus» оголосив про повноцінний вихід на український ринок та назвав маршрути, які запустить в Україні. Про це повідомляє ЦТС.

У планах компанії на 2019 рік – запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

«Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їхні громадяни», – пояснив генеральний директор «FlixBus» у Польщі та Україні Міхал Леман.

Він зазначив, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова.

Вартість квитків починатиметься від 5 євро.

А до 13 червня за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень можна купити квитки від 5 до 15 євро.

«Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде», – розповів Міхал Леман.

При цьому роздруковувати квиток не потрібно – водій просканує QR-код.