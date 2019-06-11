ОСТАННІ НОВИНИ

В Україну заходить європейський автобусний перевізник – квитки від 5 євро

Анастасія Мельник

|

Найбільший автобусний перевізник Європи «FlixBus» оголосив про повноцінний вихід на український ринок та назвав маршрути, які запустить в Україні. Про це повідомляє ЦТС.

 

У планах компанії на 2019 рік – запустити рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці, Тернополя.

«Це запланована мережа. Ми хочемо ще порадитися з місцевими перевізниками. Їм видніше куди подорожують їхні громадяни», – пояснив генеральний директор «FlixBus» у Польщі та Україні Міхал Леман.

Він зазначив, що спочатку рейси будуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова.

Фото: МІУ

 

Вартість квитків починатиметься від 5 євро.

А до 13 червня за напрямками Київ-Кельн, Київ-Росток, Київ-Карлсруе, Київ-Штутгарт, Київ-Відень можна купити квитки від 5 до 15 євро.

«Купити квиток можна через мобільний додаток або сайт. Через додаток також можна відстежити, де перебуває автобус і коли він прибуде», – розповів Міхал Леман.

При цьому роздруковувати квиток не потрібно – водій просканує QR-код.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...