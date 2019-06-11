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Українським військовим перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС

Вероніка Рой

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Військовослужбовцям Збройних Сил України перерахують пільгову вислугу років за участь в операції Об’єднаних сил. Цей перерахунок здійснюватиметься за формулою рік за три. Про це йдеться на сайті оперативного командування «Північ».

 

«Військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України перерахують пільгову вислугу років за участь в Операції об’єднаних Сил. Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України №435 від 22 травня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають в оперативному командуванні «Північ», до початку проведення Операції об’єднаних Сил військові ЗС України отримували надбавку за пільгову вислугу років за участь в Антитерористичній операції. Вираховувалася вона як рік за три. Із закінченням АТО та початком ООС законодавство потребувало змін. Так, вони і були внесені у вищевказаній постанові.

«Відтак, військовослужбовцям, які брали участь в Операції об’єднаних Сил з 30 квітня 2018 року і по теперішній час, буде перераховано пільгову вислугу років. Перерахування здійснюватиметься так само – рік за три. Відповідно до розпорядження Міністра оборони України від 4 червня 2019 року такий перерахунок у військових частинах має здійснитися до 1 вересня цього року», – доають у структурі.

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