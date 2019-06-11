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Суд, де розглядають законність розпуску Ради, «замінували»

Анастасія Мельник

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У Києві «замінували» Конституційний Суд, де розглядають конституційність президентського указу про розпуск парламенту. Про це з посиланням на Нацполіцію повідомляє Українська правда.

 

За словами начальниці відділу комунікацій Нацполіції Києва Оксани Блищик, прилеглу до будівлі територію уже перевірили кінологи і не знайшли вибухонебезпечних предметів.

Оксана Блищик повідомила, що анонімне повідомлення про «замінування» КС надійшло до ДСНС близько 10 години.

У прес-службі Управління державної охорони повідомили, що перевірили інформацію про мінування будівлі КС.

«Жодних вибухонебезпечних предметів під час комплексної перевірки будівлі КСУ не виявлено», – запевнили в УДО.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

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