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Перенестись у часи лицарства. У Львові виступить білоруський гурт середньовічної музики

Соломія Головіна

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У рамках XVII Фестивалю давньої музики у Львові 16 червня виступить білоруський гурт середньовічної музики «Стары Ольса». Про це повідомляють організатори події.

 

Гурт «Стары Ольса» презентуватиме у Львові програму з музики лицарського середовища та пісень про лицарів. Звучання творів, присвячених славетним героям та переможним битвам, створить атмосферу часів XIII-XVII століть.

«Колектив прагне відтворити звучання часів Великого князівства Литовського та вже не вперше приїздить на Львівський фестиваль давньої музики. Митці також працюють над відновленням танцювальних традицій середньовічної культури, поєднуючи звучання старовинних інструментів та запальні ритми ударних», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що концерт відбудеться у «Віденській кав’ярні» о 20:00. Придбати квиток можна тут.

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