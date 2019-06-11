Із липня львівські тролейбуси змінять нумерацію

З 1 липня львівські тролейбуси змінять свою нумерацію. Проте, маршрути електротранспорту залишаться незмінними. Про це сьогодні, 11 червня, під час зустрічі із журналістами повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

За словами Андрія Білого, такі зміни викликані, через запровадження єдиної системи громадського транспорту та уникнення дублювання у нумерації маршрутів різних видів громадського транспорту.

Для зміни номерів тролейбусних маршрутів сформовано новий номер маршруту шляхом додавання числа 20 до наявного, лише 24 маршрут залишається без змін.

Наголошуємо, що зміниться лише нумерація, маршрути електротранспорту залишаться старими.