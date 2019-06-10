Замість дверей туалету жінка відчинила аварійний вихід у літаку

Рейс з Манчестера до Ісламабаду довелося відкласти майже на 8 годин через дуже цілеспрямовану пасажирку. Про це пише УП з посиланням на The Independent.

Літак Pakistan International Airlines вже був готовий до зльоту, двері зачинені і горіли сигнали пристебнути ремені безпеки. Але одній пасажирці дуже терміново захотілось в туалет.

Жінка встала з місця, пішла до вбиральні… й відчинила не ті двері, а суміжні з ними аварійного виходу, які автоматично викидають надувний трап з літака.

Де в той час був екіпаж, який мав би перебувати саме біля аварійного виходу – невідомо.

Вилетіти пасажирам вдалося аж о 5 ранку.

В авіакомпанії розслідують інцидент і закликають пасажирів дотримуватися інструкцій з техніки безпеки – аби більше через бажання одного пасажира не потерпали всі решта.