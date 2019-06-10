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Забруднення річки хімікатами: водопостачання призупинено, перейшли на резервні запаси

Соломія Головіна

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Під час ДТП у Вінницькій області 9 червня вантажівка із близько 800 літрами хімікатів з’їхала у ставок з подальшим витоком у річку Рось. У КП «Уманьводоканал» запевняють, що якість питної води, яка подається містянам, є цілком безпечною.

 

«Станом на 10 червня водопостачання міста здійснюється у звичайному режимі. Якість питної води, яка надходить до споживачів, є цілком безпечна, та повністю відповідає Державним санітарним правилам і нормам «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної до споживання людини», – мовиться у повідомленні підприємства у Facebook.

Своєю чергою у ДСНС наголосили, що станом на 7 год. 10 червня водопостачання в Умань здійснюється з резервних резервуарів: запасу води вистачить на 3 доби. У Білій Церкві створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).

Як зазначає прес-служба Держпродспоживслужби, спільно з представниками Держекоінспекції вони відібрали проби води в місці водозабору та в районі Косівського водосховища для дослідження на наявність залишкових кількостей хімічних речовин. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин очікуються близько 15:00 10 червня, після чого планується розглянути питання про відновлення водопостачання для населення.

«Варто зазначити, що із 12 пестицидів, які були виявлені на місці події, 8 – гербіциди, 3 – фунгіциди, 1 регулятор росту рослин. Усі препарати відносяться до 3 класу токсичності. Дані препарати переважно використовуються для боротьби з бур’янами і хворобами в посівах зернових культур», – зазначає Держпродспоживслужба.

 

 

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