В найближчі дні на Львівщині очікується надзвичайна пожежна небезпека

У Львові та області 11-13 червня збережеться надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека. Про це інформує прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Мешканців закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях! Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!

Нагадаємо, що з початку року у Львові зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності.