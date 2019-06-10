У Львові відбулося Свято Морозива

У Львові пройшло традиційне Свято Морозива. Відвідувачі свята змогли поласувати улюбленим холодним смаколиком і взяти участь у драйвових розвагах та цікавих воркшопах. Про це львівському порталу повідомили організатори заходу – компанія «Рудь».

Цього року продовжила діяти спрощена система відвідування атракціонів – гості свята могли отримати 1 квиток на будь-який атракціон, просто придбавши 1 порцію будь-якого смачного морозива.

Чудовою новиною було й те, що парк атракціонів було оновлено, а вхід на територію більшості локацій був абсолютно вільним.

Усі охочі могли спробувати свої сили у виготовленні цікавих виробів: прикрас для волосся, закладок, іграшок, подарункових коробочок.