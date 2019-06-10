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Наступного літа у Львівському аеропорту планують відкриту базу Wizz Air

Анастасія Мельник

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Наступного літнього сезону у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького очікують відкриття бази Wizz Air. Про це за підсумками відвідування форуму Connect який проходив на італійському острові Сардинія в Кальярі повідомила гендиректор аеропорту Тетяна Романовська, передає avianews.com.

 

«Тільки тоді отримаємо нові цікаві європейські напрямки. За словами компанії, наразі всі можливі напрямки вже обрані, тому що вони виконуються з базових аеропортів. Наступним кроком для розвитку Львова є лише прийняття рішення про базування», – зазначила Тетяна Романовська.

За її словами, у зимовому сезоні 2019/2020 рр. Wizz Air збільшить на 10 рейсів в тиждень частоту польотів до Львова за існуючими напрямками.

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