Наступного літа у Львівському аеропорту планують відкриту базу Wizz Air

Наступного літнього сезону у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького очікують відкриття бази Wizz Air. Про це за підсумками відвідування форуму Connect який проходив на італійському острові Сардинія в Кальярі повідомила гендиректор аеропорту Тетяна Романовська, передає avianews.com.

«Тільки тоді отримаємо нові цікаві європейські напрямки. За словами компанії, наразі всі можливі напрямки вже обрані, тому що вони виконуються з базових аеропортів. Наступним кроком для розвитку Львова є лише прийняття рішення про базування», – зазначила Тетяна Романовська.

За її словами, у зимовому сезоні 2019/2020 рр. Wizz Air збільшить на 10 рейсів в тиждень частоту польотів до Львова за існуючими напрямками.