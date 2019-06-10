Коли будуть творчі конкурси та скільки заяв можна подати: Міносвіти запускає відеороз’яснення для вступників у виші

Міністерство освіти і науки України запускає серію відеороз’яснень для вступників у заклади вищої освіти. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Як повідомляється, перші ролики були опубліковані сьогодні, 10 червня, на сайті МОН у розділі «Вступна кампанія 2019» та на офіційному YouTube каналі Міністерства.

«Цього року ми підготували кілька різних форматів роз’яснень для вступників. Так, ще в травні на сайті МОН були розміщені запитання-відповіді про вступ на бакалаврат та магістратуру. В них йдеться про подання заяв та документів, пільговий вступ, нюанси вступу та переведення на бюджет тощо. Великий блок питань присвячений вступу в магістратуру тих спеціальностей, де треба складати іспити за технологією ЗНО. Окрім цього, на сайті МОН вже є інфографіки щодо термінів вступу на різні рівні – їх можна роздрукувати, щоб завжди орієнтуватися в датах. І от тепер ми пропонуємо вступникам ще й формат відеороз’яснень», – зазначив гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Роз’яснення будуть для вступників як на бакалавра, так і на магістра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра.

«На відео представники директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН – гендиректор Олег Шаров та держексперт Анжеліка Кернична – відповідають на найпоширеніші запитання вступників. Зокрема, вони розказують про терміни вступної кампанії, кількість заяв, додаткові бали, коефіцієнти, творчі конкурси тощо», – йдеться у повідомленні.

Для зручності користувачів усі відео мають титри, де дублюються слова спікерів. Наразі розміщено два ролики, але надалі розділ оновлюватиметься щотижня.