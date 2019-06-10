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Дослідники обговорюватимуть у Львові проблему зсувів та селевих потоків у Карпатах

Соломія Головіна

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У Львові 17–20 червня пройде семінар Європейської асоціації геологів та інженерів з оцінки небезпек зсувів та селевих потоків в Карпатах. Про це повідомляє «Дивись.інфо».

 

Цей унікальний семінар покликаний об’єднати дослідників і практиків з Європи та світу для обміну останніми досягненнями в оцінці небезпек зсувів і розробці нових методів для зменшення ризику.

Усні презентації будуть представлені у сесіях, що охоплюють практично весь спектр оцінки небезпеки зсуву в гірських районах, включаючи чисельне моделювання, моделювання каскадних масових потоків у ГІС, створення національної бази даних зсувів, морфометричний аналіз для відображення сприйнятності зсувів та інші.

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