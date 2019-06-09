Українські захисники привезли із Шотландії чотири «золота» та дві «бронзи»

У Шотландії на міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 команда військовослужбовців та ветеранів з України завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі, передає Радіо Свобода.

Українці показали одні з найкращих результатів змагань, здійснивши добовий марш-кидок шотландськими горами. Марш-кидок включав три етапи: 35 кілометрів (бронзова медаль); 58 кілометрів («срібло») та 87 кілометрів (золота медаль).

Цього року на The Cateran Yomp змагалися ветерани збройних сил США, Великобританії, України, Данії, Грузії, Австралії, Канади.

Зазначимо, що у складі команди змагались троє армійців, один представник Національної гвардії України та двоє ветеранів.