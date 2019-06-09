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У Бангладеш затримали шістьох українців

Анастасія Мельник

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Посольство України в Індії звернулося з нотою до Міністерства закордонних справ Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання українських громадян, передає Укрінформ.

 

«На 10 червня запланована зустріч дипломатів посольства в Посольстві Бангладеш в Делі з питання одержання інформації у справі. Консул готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України, а також проведення зустрічей з компетентними органами країни», – розповів заступник директора Департаменту консульської служби – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. Кирилич.

Фото: twitter.com/vasylkyrylych

 

Він підкреслив, що посольство України в Індії підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними, і справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Індії.

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