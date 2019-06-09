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На Донбасі ворог зірвав розведення сил

Анастасія Мельник

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Через обстріли населеного пункту Станиця Луганська 8 червня з боку агресора, було зірвано розведення сил та засобів, заплановане на зазначеній ділянці місцевості на 16 червня. Про це йдеться у повідомленні прес-штабу ООС.

 

«8 червня, з 20:55 по 21:35 збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Миколаївка вкотре здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганськ зі стрілецької зброї.
Зазначений факт в черговий раз демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей щодо розведення сил і засобів на зазначеній ділянці місцевості, яке було сплановано на 16 червня», – сказано в повідомленні.

У штабі зазначають, що мінськими домовленостями визначено: розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму тиші та його фіксації СММ ОБСЄ протягом семи діб.

«Ураховуючи зазначене, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці №1 «Станиця Луганська», може бути 17 червня, лише за умов збереження режиму «Тиші» до зазначеного терміну», – додали у штабі.

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